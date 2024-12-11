انت الأن تتابع خبر عاجل.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك بسبب جوميز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا طارئا، مساء اليوم الأربعاء بعد قرار البرتغالي جوزيه جوميز الرحيل عن تدريب الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب في الخامسة مساء.

في سياق متصل اقترب أحمد مجدي المدرب العام لفريق الزمالك البقاء مع الفريق وقيادة الأبيض في مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل الرحيل إلى السعودية والانضمام إلى جهاز جوميز.

وشهد مران الزمالك اليوم الأربعاء غياب البرتغالي جوزيه جوميز، حيث قاد التدريبات جهازه المعاون.