انت الأن تتابع خبر غيابات برشلونة أمام بوروسيا دورتموند اليوم فى دوري أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - برشلونة يتواجد في المركز السادس بالترتيب ويملك 12 نقطة في رصيده، ويتساوى معه بوروسيا دورتموند في عدد النقاط، ويحتل المركز السابع.

شهدت قائمة برشلونة ظهور مدافع أوروجواي رونالد أراوخو للمرة الأولى بقائمة الفريق البارسا، منذ تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

4 غيابات لـ برشلونة عن مباراة بوروسيا دورتموند

مارك أندريه تير شتيجن -أنسو فاتي -أندرياس كريستينسن -مارك بيرنال

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم فى دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم فى دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم فى دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم فى دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم فى دوري أبطال أوروبا

يعلق على مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم فى دوري أبطال أوروبا، علي سعيد الكعبي.