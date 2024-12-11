انت الأن تتابع خبر رسميا.. لويس جارسيا مدربًا لمنتخب قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ويأتي تعيين لويس جارسيا لقيادة المنتخب القطري قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة خليجي 26، المقرر إقامتها في الكويت.

وجاء قرار الاتحاد القطري بإقالة ماركيز لوبيز نتيجة للنتائج السلبية التي حققها المنتخب تحت قيادته، خاصة خلال تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الاتحاد القطري يعلن مدرب المنتخب الجديد

نشر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا رسميا يعلن فيه مدرب المنتخب الجديد، وجاء البيان كالتالي :-

“تم الاتفاق على تكليف الإسباني لويس جارسيا مدربًا جديدًا لمنتخبنا الوطني، لقيادة العنابي في “خليجي 26″ في دولة الكويت”.

“ويعتبر لويس جارسيا مدربًا سابقًا لإسبانيول ومساعدًا للسيد ماركيز لوبيز خلال توليه مسؤولية تدريب العنابي في الفترة الماضية”.

وأعرب لويس جارسيا عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم والمدرب ماركيز لوبيز على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب الوطني الأول في “خليجي 26″، التي تنطلق بتاريخ 21 ديسمبر في دولة الكويت، والأثر الإيجابي الذي تركه خلال قيادته للمنتخب.

يواجه منتخب قطر نظيره الإماراتي يوم السبت الموافق 21 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة خليجي 26، ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى من البطولة إلى جانب منتخبات الكويت وعمان والإمارات.