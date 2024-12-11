انت الأن تتابع خبر استعداداً للمصري.. تأهيل شيكابالا ومحمد السيد في مران الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت.

وفي نفس الوقت أدى محمد السيد لاعب الوسط تدريبات تاهيلية خلال مرانه اليوم في ظل إصابته بمزق في منشأ العضلة الأمامية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.