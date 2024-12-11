انت الأن تتابع خبر مانشستر سيتي يتحدى يوفنتوس في قمة نارية بدوري الأبطال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسيسعى فريق بيب جوارديولا إلى العودة لطريق الانتصارات في هذه الجولة، للحفاظ على فرصة التأهل للدور المقبل من البطولة.

أما يوفنتوس فلم يحقق أي انتصار في آخر 3 جولات بالمسابقة، ويتطلع إلى تصحيح المسار من أجل تحسين وضعه في الجدول.

وستكون المواجهة هي الثالثة التي ستجمع يوفنتوس ومانسشتر سيتي في دوري أبطال أوروبا، إذ سبق أن التقيا في مباراتين بدور المجموعات لموسم 2015 -2016، وفاز "السيدة العجوز" بهما، سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

استقبلت شباك "السيتي" 7 أهداف في آخر مباراتين له بالبطولة، في هزيمته أمام سبورتنج لشبونة 4-1، والتعادل أمام فينورد 3-3.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ20 في جدول دوري الأبطال، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الـ22، ولكل منهما 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وهزيمة وحيدة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنطلق موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا

تُذاع موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 3.

معلق مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا

سيعلق عصام الشوالي على أحداث موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا.