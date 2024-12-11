انت الأن تتابع خبر بالتزامن مع مباحثات الصفقة.. وفد من "فتح" يصل القاهرة لحسم ملف لجنة إدارة غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المنتظر أن يزور وفد قيادي من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم الأربعاء، العاصمة المصرية القاهرة لحسم ملف لجنة الإسناد المجتمعي.

أن وفد "فتح" سيصل لحسم أمر لجنة الإسناد المجتمعي التي لا "تزال السلطة الفلسطينية وحركة فتح تماطل بشأن إقرار الاتفاق الخاص بها"، علماً أن حركة "حماس" اعلن مسبقاً الموافقة عليها.

وبينت الصحيفة أن لجنة الإسناد المجتمعي تعد جزءاً مهماً ضمن الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث من المقرّر أن تسند إدارة معبر رفح من الجهة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وهو ما وافقت عليه حركة "حماس" أيضاً.