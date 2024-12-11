انت الأن تتابع خبر أهم مباريات اليوم الأربعاء.. بالمواعيد والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام مساء اليوم الأربعاء، عدد من المباريات في مختلف المسابقات على رأسها قمة يوفنتوس ضد مان سيتي ولقاء بوروسيا دورتموند مع برشلونة في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد X سلوفان براتيسلافا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

ليل X شتورم جراتس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

يوفنتوس X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 3

بوروسيا دورتموند X برشلونة – 10 مساء – 10 مساء - beIN Sports HD 1

بنفيكا X بولونيا – 10 مساء

ارسنال X موناكو – 10 مساء - beIN Sports HD 4

ميلان X النجم الأحمر – 10 مساء

فينورد X سبارتا براج – 10 مساء - beIN Sports HD 8

شتوتجارت X يونج بويز – 10 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس القارات للأندية والقنوات الناقلة

بوتافوجو البرازيلي X باتشوكا المكسيكي – 7 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

