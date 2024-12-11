انت الأن تتابع خبر مبابي يغيب عن الريال أمام فاليكانو ونهائي كأس إنتركونتيننتال للإصابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُجري الدولي الفرنسي كيليان مبابي جناح ريال مدريد، فحوصات طبية غدًا الخميس، في المدينة الرياضة الفالديبيباس، من أجل الوقوف على طبيعة إصابته التي تعرض لها أمام أتالانتا في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الملكي 3-2 بالجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تعرض كيليان مبابي للإصابة في الدقيقة 36 غادر على أثرها مباراة الريال وأتالانتا ولم يكمل أحداث الشوط الأول، بعد تسجيل الهدف الأول للمرينجي في الدقيقة 10 من أحداث اللقاء.