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أحمد جودة - القاهرة -



خاض ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بسبب الإصابة.. تدريبات تأهيلية خاصة لناصر ماهر



ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

