معلق مباراة آرسنال وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، نظيره موناكو الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد موناكو، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب الإمارات معقل الفريق الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستذاع مباراة أرسنال وموناكو اليوم الأربعاء عبر قناة بي إن سبورتس 4 إتش دي.

معلق مباراة أرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت تعيين المعلق المصري المميز علي محمد علي، للتعليق على أحداث مباراة أرسنال ضد موناكو.

