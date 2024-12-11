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أحمد جودة - القاهرة - يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، مراسم سحب قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال آسيا الثاني في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

"الآسيوي" يجري قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دوري الأبطال الثاني الخميس

ونجحت 8 أندية من منطقتي الغرب والشرق في تخطي منافسات دور المجموعات التي اختتمت منافساتها يوم الخميس الماضي، لتضمن مقاعدها في دور الـ16 من النسخة العشرين لهذه البطولة القارية ذات المستوى الثاني للرجال، لتحافظ على آمالها في التتويج باللقب.

وتشهد الأدوار الإقصائية ظهور أربعة أندية للمرة الأولى في هذا الدور من مسابقات الأندية الآسيوية، وهي: الخالدية البحريني، والوكرة القطري، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، ونام دينه الفيتنامي.

وسوف تحدد القرعة المسار نحو المباراة النهائية، حيث سيتم توزيع الأندية الثمانية لكل منطقة على وعاءين، بحيث يضم الوعاء الأولى الفائزين بصدارة المجموعات، ويضم الوعاء الثاني أصحاب المركز الثاني، وجاء التوزيع وفق التالي:

منطقة الغرب

المستوى الأول: تراكتور الإيراني، التعاون السعودي، الشارقة الإماراتي، شباب الأهلي الإماراتي.

المستوى الثاني: الوكرة القطري، الخالدية البحريني، الوحدات الأردني، الحسين الأردني.

منطقة الشرق

المستوى الأول: سانفريس هيروشيما الياباني، ليون سيتي سيلورز السنغافوري، بانكوك يونايتد التايلاندي، جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

المستوى الثاني: سيدني الأسترالي، بورت التايلاندي، نام دينه الفيتنامي، موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي

وبحسب نظام القرعة، لن يتقابل أي فريق مع فريق آخر من مجموعته في هذه المرحلة، حيث سيتم ضمان هذا المبدأ من خلال برنامج القرعة، الذي سيمنع أيضا حصول أي مواقف معقدة في توزيع المواجهات.

وتقام مباريات دور الـ16 خلال شهر فبراير (شباط) 2025، وربع النهائي في مارس (آذار) 2025، وقبل النهائي في شهر أبريل (نيسان) 2025، على أن تجرى المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 17 مايو (أيار) 2025.

