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أحمد جودة - القاهرة - حذر دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني من الاستهانة بضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي قبل مباراة الفريقين غدا الأربعاء في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سيميوني: أتلتيكو مدريد لن يستهين بفريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "لا نقيم منافسينا بناء على ترتيبهم في الجدول ولكن وفقا لقدراتهم الفنية، سبارتا فريق مجتهد ويؤدي بشكل جيد للغاية في الدوري".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "إنهم يتكتلون دفاعيا بشكل جيد ويعتمدون على الهجمات المرتدة، لذا يجب أن نتسم بالذكاء".

من جانبه، قال فلاديمير فايس مدرب سلوفان براتيسلافا في مؤتمر صحفي: "لن أردد كلاما فارغا بأننا قادمون من أجل الفوز أو الحصول على نقطة، لأن أتلتيكو مدريد هو الأقرب لتحقيق الفوز بالفعل".

وأضاف فايس "بالطبع سنبذل أقصى جهدنا، ولكن أتلتيكو مدريد في حالة رائعة خلال الفترة الأخيرة".

واختتم مدرب الفريق السلوفاكي تصريحاته "نحن الفريق الأفضل في الدوري المحلي، ولكن في دوري الأبطال تبقى المنافسة صعبة أمام الفرق الكبيرة".