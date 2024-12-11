نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وفولاد سيرجان في بطولة العالم للطائرة رجال والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره فريق فولاد سيرجان الإيراني في ثاني مباريات المجموعة الأولى ببطولة العالم للأندية.

تنطلق المباراة في العاشرة صباحًا بتوقيت البرازيل، والثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والتي تقام في مدينة أوبرلانديا بالبرازيل.

وكان الفريق قد حقق الفوز الأول في المباراة الأولى على فريق برايا كلوب البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط في افتتاحية بطولة العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فولاد

ستذاع مباراة النادي الأهلي ضد فولاد سيرجان في بطولة كأس العالم للأندية عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.

