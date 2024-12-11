انت الأن تتابع خبر الترتيب الشهري للأندية: تراجع الأندية التونسية في التصنيف الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف موقع الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء لكرة القدم عن الترتيب العالمي للأندية، والذي يخص نتائج الأندية خلال الفترة الممتدة بين 1 ديسمبر 2023 و30 نوفمبر 2024.

وشهد الترتيب الجديد تراجع الفرق التونسية، حيث خسر الترجي مركزين إثنين، مقابل تراجع الملعب التونسي ب12 مركزا والنادي الإفريقي ب72 مركزا والإتحاد المنستيري ب43 مركزا.

وفي ما يلي ترتيب الأندية التونسية :

الترجي الرياضي : 156 عالميا و5 في إفريقيا

الملعب التونسي : 444 عالميا و27 في إفريقيا

النادي الإفريقي : 558 و36 في إفريقيا

الإتحاد المنستيري : 722 عالميا و60 في إفريقيا

الترجي الرياضي

الملعب التونسي

النادي الإفريقي

الإتحاد المنستيري

الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء

الاتحاد الدولي للتأريخ و الاحصاء لكرة القدم