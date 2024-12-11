نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يعلن عن مسار التصفيات وموعد كأس العالم لكرة القدم النسائية 2027 في البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن موعد الافتتاح والختام لبطولة كأس العالم للكرة النسائية المقرر إقامتها عام 2027 في البرازيل.

فيفا يعلن عن مسار التصفيات وموعد كأس العالم لكرة القدم النسائية 2027 في البرازيل

أشار فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أنه بعد التشاور مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحادات القارية، تقرر أن تقام البطولة في الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو2027.

وحدد الاتحاد الدولي أيضا البطاقات المخصصة للمنتخبات الـ32 المشاركة في البطولة، حيث سيتأهل 29 منتخبا مباشرة من التصفيات القارية بواقع 6 مقاعد لقارة آسيا و4 مقاعد لكل من قارتي إفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي إضافة إلى 3 مقاعد لأمريكا الجنوبية بينها البرازيل مستضيف البطولة.

وتم تخصيص مقعد واحد فقط لقارة أوقيانوسيا بينما تستحوذ قارة أوروبا على النصيب الأكبر بالحصول على 11 مقعدا مباشرا.

وأوضح الفيفا أن هوية المنتخبات الثلاثة المتبقية ستتحدد عبر ملحق يُجرى بنظام بطولة تأهيلية تشارك فيها 10 منتخبات وتتكون من مرحلتين، وتقرَر تخصيص مقاعد المشاركة فيها بواقع مقعدين لكل من قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي وأمريكا الجنوبية، ومقعد واحد لكل من قارتي أوروبا وأوقيانوسيا.

وستقام المرحلة الأولى من بطولة الملحق خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر وديسمبر 2026 في بلد واحد بمشاركة ستة منتخبات سيتم ترتيبها بناءً على التصنيف العالمي للسيدات قبل قرعة المرحلة النهائية.

وسيتأهل المتصدر والوصيف إلى المرحلة النهائية من بطولة الملحق، والتي ستقام في بلد واحد خلال شهر فبراير2027، حيث سينضم إليهما منتخبان من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، ومنتخب واحد من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وآخر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وستجرى قرعة بين المنتخبات الستة ستُسفر عن ثلاث مواجهات فاصلة لتحديد الفرق الثلاثة الأخيرة المتأهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، وستجنب هذه القرعة إمكانية مواجهة منتخبين من نفس الاتحاد القاري في نفس المسار.

كما أكد مجلس فيفا في اجتماعه اليوم الثلاثاء أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة ستقام في قطر خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 27 نوفمبر 2025، على أن تقام البطولة سنويا اعتبارا من هذه النسخة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.