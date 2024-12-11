نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة مدرب أتلتيكو باراناينسي عقب هبوطه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إقالة مدربه الأرجنتيني لويس أوسكار "لوتشو" غونزاليس، بعد يومين من هبوط نادي مدينة كوريتيبا إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

إقالة مدرب أتلتيكو باراناينسي عقب هبوطه

ويرحل مع لوتشو غونزاليس أيضًا المدرب السابق باولو أوتوري، الذي شغل منصب المدير الرياضي.

وكان أتلتيكو باراناينسي بدأ الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي خارج منطقة الهبوط، التي تتضمن الفرق الأربعة الأخيرة من أصل 20 فريقًا تنافس في البطولة.

لكن بخسارة فريق كوريتيبا 1-0 أمام أتلتيكو مينيرو، الذي كان مهددًا أيضًا بالهبوط، تراجع أتليتيكو باراناينسي إلى المركز السابع عشر وهبط للفئة الثانية.

وتولى لوتشو غونزاليس، لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 43 عامًا، تدريب الفريق في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلفًا للأورغواياني مارتن فاريني. وقد أنهى مسيرته كلاعب خط وسط في أتلتيكو باراناينسي، حيث لعب من سبتمبر (أيلول) 2016 وحتى مايو (آيار) 2021.

وخلال مسيرته كلاعب، شارك في تحقيق خمسة ألقاب: كوبا سودأمريكانا عامي 2018 و2021، وكأس الدوري الياباني- سودأمريكانا عام 2019، وكأس البرازيل عام 2019، وبطولة باراناينسي عام 2020.