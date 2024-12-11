نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباريات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي والتي يتصارع فيها الكثير من الأندية من أجل حصد اللقب الأعرق على مستوى القارة الأوروبية.

يتم نقل مباريات الدوري دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة التشامبيونز ليج في الموسم الحالي.

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز عليه بهدفين نظيفين.

تشهد النسخة الجديدة مشاركة 36 نادي في للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث أقيمت قرعة مرحلة دور المجموعات يوم الخميس 29 أغسطس 2024 وبدأت المباريات في 17 سبتمبر 2024 على أن تنتهي مرحلة دور المجموعات يوم 29 يناير 2025.

من المقرر أن تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 11 فبراير في 2025 على أن يكون نهائي البطولة يوم السبت 31 مايو 2025.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم:

- أتلتيكو مدريد وسلوفان براتيسلافا الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- يوفنتوس ومانشستر سيتي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- بوروسيا دورتموند وبرشلونة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- آرسنال وموناكو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- ميلان وسرفينا زفيزدا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر