نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة المصرية تحديدا الأهلي والزمالك مباريات كأس الرابطة المصرية في الموسم الحالي.

أقيمت منافسات كأس الرابطة في النسخة الأولي بمشاركة 18 نادي وهم أندية الدوري المصري، حيث تم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات بواقع ستة أندية في كل مجموعة ويلعب كل نادي خمس مباريات في دور المجموعات ويتأهل المتصدر مباشرة إلى الدور قبل النهائي ويتأهل صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة إلى الدور نصف النهائي رفقة متصدري المجموعات.

في الموسم الحالي، تم تقسيم الأندية إلى أربع مجموعات، حيث تضم كل مجموعة منها عدد من الأندية التي ستتنافس من أجل تحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية.

من المقرر أن يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

يزين الأهلي بطل الدوري المصري المجموعة الثالثة بينما يزين الزمالك المجموعة الأولى أما المجموعتان الثانية والرابعة فتضم كلًا منهما مجموعة من الأندية القوية التي تسعى لتحقيق المفاجآت.

تشهد البطولة هذا الموسم توزيع جوائز مالية قيمة على الأندية الفائزة، حيث يحصل بطل البطولة على جائزة يبلغ قدرها 1.5 مليون جنيه مصري بينما يحصل وصيف البطولة على مليون جنيه مصري بينما يحصل كل نادي مشارك على مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

تنقل مباريات كأس الرابطة المصرية عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية.

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم:

- سموحة والجونة الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- حرس الحدود والإسماعيلي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- مودرن سبورت وبتروجيت الساعة 8 مساء بتوقيت مصر