الرياضة

مجدي عبدالغني: طاهر أبو زيد لم يكن وزير نمطي وتم تصوير حله لمجلس إدارة الأهلي بالخيانة العظمى

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أحمد جودة - القاهرة - قال مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، طاهر أبو زيد كان لاعبًا كبيرًا جدًا وكان يستحق الاحتراف في أوروبا لولا الإصابات.

مجدي عبدالغني: طاهر أبو زيد لم يكن وزير نمطي

وتابع مجدي عبدالغني خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" طاهر أبوزيد ربنا كرمه وأصبح وزيرًا والحق يُقال بابه عمره ما اُغلق في وجهي ولم يكن وزير نمطي وحاليًا هذا لا يحدث".

وأضاف:" تم تصوير حل طاهر أبوزيد لمجلس إدارة النادي الأهلي إنها خيانة عظمى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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