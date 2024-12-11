ملخص أهداف مباراة بايرن ميونخ وشاختار في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني نظيره شاختار دونتيسك الاوكراني بخماسية مقابل هدف في اللقاء القوي المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد فيلتنيس ارينا ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال أوروبا.

ملخص أهداف مباراة بايرن ميونخ وشاختار

وسجل كيفين سانتوس الهدف الأول لشاختار في الدقيقة 5 صنع زوبكوف.

وعادل كونراد لايمر النتيجة لبايرن في الدقيقة 11 بتمريرة رائعة لاوليز.

وسجل توماس مولر الهدف الثاني للبايرن سريعا في الدقيقة 45 صنعه له موسيالا.

وسدد اوليز ضربة جزاء بقوة في الدقيقة 69 وعاد موسيالا بالهدف الرابع في الدقيقة 87.

وسجل اوليز الهدف الخامس والثاني له في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 5/1.