باير ليفركوزن يقتنص فوزًا مثيرًا أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح باير ليفركوزن في خطف ثلاث نقاط ثمينة من إنتر ميلان بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

باير ليفركوزن يقتنص فوزًا مثيرًا أمام إنتر ميلان

وبهذه النتيجة، يحتل إنتر ميلان المركز الرابع في مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة بينما يحتل باير ليفركوزن المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

سيطر باير ليفركوزن على مجريات اللعب طوال أحداث الشوط الأول ولكن لم تكن له خطورة حيقية على مرمى إنتر ميلان.

وعلى الجانب الآخر، كان هناك تراجع ملحوظ في أداء لاعبي إنتر ميلان لم يتمكنوا خلالها من تهديد مرمى باير ليفركوزن لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كان الآداء متعادلا بين الجانبين طوال أحداث الشوط حتى نجح باير ليفركوزن في خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق نوردي موكيلي الذي استلم فرص رائعة داخل منطقة الجزاء تمكن من خلالها تسجيل هدف الفوز لينتهي اللقاء بفوز باير ليفركوزن على إنتر ميلان بهدف نظيف.