ريال مدريد يستعيد توازنه في دوري الأبطال

ريال مدريد يستعيد توازنه في دوري الأبطالاستعاد ريال مدريد توازنه في دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه أتالانتا 3-2، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في "التشامبيونز ليغ".

افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة العاشرة بهدف كيليان مبابي، وأدرك شارل دي كيتيلاري التعادل لأتالانتا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

في الشوط الثاني، سجل فينيسيوس جونيور هدف "الملكي" الثاني في الدقيقة الـ56، وأضاف جود بيلينغهام الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق، وقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة الـ65 بهدف أديمولا لوكمان.

وهكذا، حقق ريال مدريد انتصاره الثالث في دوري الأبطال هذا الموسم في مقابل 3 هزائم، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ18، وتجمد رصيد أتالانتا عند 11 نقطة في المركز التاسع.