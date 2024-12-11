نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال حسن.. أول امرأة صعيدية تحصل على الشارة الدولية في كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين والتي شهدت تواجد عناصر جديدة من أجل كتابة التاريخ في المحافل الدولية.

وفي هذه القائمة ظهرت الدكتورة امال حسن والتي حصدت الشارة الدولية في كرة كأول امرأة من الصعيد

لتكسر كل القواعد المتعارف عليها وتثبت أن النجاح ليس حكرا فقط على فئة الرجال في النشاط الرياضي.

من هي امال حسن؟

أمال حسن هي محكمة من منطقة أسيوط مواليد 1995 تخرجت من كلية التربية رياضية وتعمل الان بالجامعة مدرس مساعد بعد تفوق كبير في سنوات الدراسة.

وبجانب العمل حكما مساعد مارست كرة القدم من قبل وتعمل كمدربة بداية من عام 2019، وعلى الرغم من تعدد المسئوليات فهي حصلت على رسالة الماجستير وتواصل استعداداتها لرسالة للدكتوراة والتي تنتظر مناقشتها هذا العام.

معاناة من أجل إثبات الذات

طريق النجاح بالطبع ليس مفروشا بالورود بل هي من المحكمات التى تعانى جدًا بسبب السفر من محافظة اسيوط وندرة الأندية التي تتواجد بها فريق للسيدات ورغم تلك الصعاب تسافر من أقصى الصعيد للقاهرة حتى تمارس هوايتها ومهنتها المفضلة من داخل المستطيل الأخضر، لتتألق منذ بداية الموسم ويكون الحصاد الشارة الدولية.