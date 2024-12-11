الرياضة

آمال حسن.. أول امرأة صعيدية تحصل على الشارة الدولية في كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين  والتي شهدت تواجد عناصر جديدة من أجل كتابة التاريخ في المحافل الدولية.

وفي هذه القائمة ظهرت الدكتورة امال حسن والتي حصدت الشارة الدولية في كرة كأول امرأة من الصعيد 
لتكسر كل القواعد المتعارف عليها وتثبت أن النجاح ليس حكرا فقط على فئة الرجال في النشاط الرياضي.

من هي امال حسن؟

أمال حسن هي محكمة من منطقة أسيوط مواليد 1995 تخرجت من كلية  التربية رياضية وتعمل  الان بالجامعة مدرس مساعد بعد تفوق كبير في سنوات الدراسة.

وبجانب العمل حكما مساعد مارست كرة القدم من قبل وتعمل كمدربة بداية من عام 2019، وعلى الرغم من تعدد المسئوليات فهي حصلت  على  رسالة الماجستير وتواصل استعداداتها لرسالة  للدكتوراة والتي تنتظر مناقشتها هذا العام.

معاناة من أجل إثبات الذات

طريق النجاح بالطبع ليس مفروشا بالورود بل هي من المحكمات  التى تعانى جدًا بسبب السفر من محافظة  اسيوط وندرة   الأندية التي تتواجد بها فريق للسيدات  ورغم تلك الصعاب  تسافر من أقصى الصعيد  للقاهرة  حتى تمارس هوايتها ومهنتها المفضلة من داخل المستطيل الأخضر، لتتألق منذ بداية الموسم ويكون الحصاد الشارة الدولية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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