نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من تحقيق الفوز على نظيره أتالانتا الإيطالي، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2024-2025.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد، عن طريق الهدف الأول بأسيست من براهيم دياز.

وتعادل شارل دي كيتيلير، لاعب فريق أتالانتا بهدف في شباك الملكي عند الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع، عن طريق ركلة جزاء.

وسجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني لصالح فريق ريال مدريد في الدقيقة 56 من الشوط الثاني.

ثم تمكن جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، من إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 59 من الشوط الثاني، بأسيست فينيسيوس جونيور.

وسجل اللاعب أديمولا لوكمان الهدف الثاني لصالح فريق أتالانتا أمام الريال، في الدقيقة 65 من الشوط الثاني