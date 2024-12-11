الرياضة

خالد الغندور: الأهلي والزمالك الأكبر في الوطن العربي وإفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن التقليل من قطبي الكرة المصرية غير مقبول تمامًا ويجب أن ينتهي التعصب ضد المنافس.

خالد الغندور: الأهلي والزمالك الأكبر في الوطن العربي وإفريقيا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أنا راجل كابتن الزمالك التاريخي وأعشق النادي لأنه بيتي وله فضل كبير عليا، ولكن هذا لا يمنع أن أعطي النادي الأهلي حقه".

وأضاف:" النادي الأهلي صاحب الشعبية الكبيرة الذي يستعد لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، نادي كبير ولا يستطيع أحد التقليل منه".

وأكمل:" الفترة الأخيرة بتشهد صراعات كبيرة نحن أكبر منها بكثير، الأهلي فريق كبير جدًا والزمالك فريق كبير جدًا ولا علاقة لنا بمن يحاول أن يقلل من الناديين".

واستطرد الغندور:" من حقك تتعصب لفريقك وتشجعه وتنتمي له انتماء شديد، ولكن الأهلي والزمالك شرف للكرة المصرية ويجب احترام تاريخهم".

وأردف:" أتمنى أن تنتهي فترة التعصب المنتشرة وكل شخص يشجع فريقه دون المساس بالفريق المنافس".

واختتم:" يشرفنا كمصريين أننا نمتلك ناديان هم الأكبر في الوطن العربي وافريقيا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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