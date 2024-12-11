نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة مبابي مع ريال مدريد في مباراة أتالانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة أتالانتا الإيطالي المقامة حاليا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتعادل في الوقت الحالي فريق ريال مدريد مع نظيره أتالانتا الإيطالي، إيجابيا بهدف لكل منهما، وسجل كيليان مبابي هدف الفريق الملكي الوحيد في الدقيقة العاشرة.

تفاصيل إصابة كيليان مبابي مع ريال مدريد

وفي الدقيقة 36 من الشوط الأول، سقط كيليان مبابي دون كرة أو أي احتكاك من جانب لاعبي أتالانتا، ممسكا بقدمه، ليغادر أرضية ملعب اللقاء متأثرا بإصابته.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إصابة كيليان مبابي في قد تكون شد أو تمزق في العضلة الخلفية اليسرى، والتي سبق وتعرض لنفس الإصابة منذ مدة قصيرة، كما إنها نفس الإصابة التي تعرض لها زميله البرازيلي فينيسوس جونيور.

