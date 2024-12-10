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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط، بعد فوزه على المصرية للاتصالات بنتيجة 79 - 48، بالمباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن لقاءات الإياب لدور الـ8.

الزمالك لكرة السلة يصل للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

25 - 13

46 - 18

63 - 26

79 - 48

ومن المقرر، أن يلتقي "سلة الزمالك" مع نظيره الأهلي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط يومي 14 و16 ديسمبر الجاري.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".