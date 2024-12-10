ليفربول بالعلامة الكاملة أوروبياً
واصل ليفربول سلسلة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا وحقق فوزه السادس تواليا على مضيفه جيرونا بهدف دون رد في الجولة السادسة يوم الثلاثاء.
ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لنجمه المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 63 من علامة الجزاء.
ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب العام بدوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط في المركز الـ30.
وضمن الفريق الإنجليزي بهذا الانتصار تأهله لدور الـ16 في البطولة الأوروبية الأهم بشكل مباشر بغض النظر عن النتائج التي سيحققها في الجولتين الأخيريتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول بالعلامة الكاملة أوروبياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.