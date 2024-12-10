ليفربول بالعلامة الكاملة أوروبياً

ليفربول بالعلامة الكاملة أوروبياًواصل ليفربول سلسلة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا وحقق فوزه السادس تواليا على مضيفه جيرونا بهدف دون رد في الجولة السادسة يوم الثلاثاء.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لنجمه المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 63 من علامة الجزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب العام بدوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط في المركز الـ30.

وضمن الفريق الإنجليزي بهذا الانتصار تأهله لدور الـ16 في البطولة الأوروبية الأهم بشكل مباشر بغض النظر عن النتائج التي سيحققها في الجولتين الأخيريتين.