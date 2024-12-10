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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم بدون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا.. تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسباني ونظيره أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025. وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات في الجولة السادسة من البطولة، حيث يتطلع الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهما مواصلة مشوارهما في المسابقة الأعرق على مستوى الأندية الأوروبية.

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مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يضع نصب عينيه الفوز للحفاظ على صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا. يملك الفريق الإسباني سجلًا قويًا في مواجهاته السابقة مع أتالانتا، حيث فاز في الثلاث مباريات السابقة بين الفريقين. يمتلك الريال كتيبة من النجوم العالميين مثل كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، مما يجعله مرشحًا قويًا للفوز بالمباراة.

على الجانب الآخر، يسعى أتالانتا لمواصلة سجله الجيد في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن. حقق الفريق الإيطالي ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد للحفاظ على فرصه في التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تُقام مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر الجاري. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وستُقام المباراة على ملعب «أتليتي أزوري» في إيطاليا، وهو معقل فريق أتالانتا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وأتالانتا مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة. تم تخصيص قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة حصريًا. كما تم تعيين المعلق الرياضي الشهير عامر الخوذيري للتعليق على أحداث المباراة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيلة هجومية بنظام 4-3-3، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. من أبرز الأسماء المتوقع مشاركتها في المباراة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إبراهيم دياز

حكم المباراة

سيقود المباراة الحكم البولندي الشهير شيمون مارتشينياك، بتكليف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». ويعتبر مارتشينياك من أبرز الحكام في أوروبا، وله سجل حافل في إدارة المباريات الكبيرة.