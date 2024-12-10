نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتالانتا الرسمي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أتالانتا الرسمي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حارس المرمى: ماركو كازنيسيكي.

خط الدفاع: راسموس ديمسيتي - إيزاك هين - سياد كولاسيناك.

خط الوسط: راؤول بيلانوفا - مارتن دي رون - إيدرسون كافارين - فيديريكو روجيري.

الهجوم: أديمولا لوكمان - ديكتالاري - لوكمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.