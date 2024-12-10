نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، المواجهة المرتقبة بين ريد بول سالزبورج النمساوي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

راموس يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريد بول سالزبورج في الشامبيونز ليج

ويحتضن ملعب ريد بول أرينا معقل الفريق النمساوي، مباراة سالزبورج والعملاق الفرنسي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة الشامبيونز ليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي الدولي مايكب أوليفر.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الـ 25 في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 نقاط، بينما يأتي النادي النمساوي في المركز الـ 32، برصيد 3 نقاط.

وأعلن الإسباني لويس إنريكي مدرب العملاق الفرنسي، تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

▪︎خط الدفاع: نونو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كوريا - أشرف حكيمي.

▪︎خط الوسط: جواو نيفيس - فبيان رويز - فيتور فيريرا.

▪︎خط الهجوم: برادلي براكولا - لي كانغ إن - جانتشالو راموس.

القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان وريد بول سالزبورج في الشامبيونز ليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD2.