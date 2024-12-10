نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يكثف استعداداته لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً على ملعب الجيش ببرج العرب.

شهد المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خصص الجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر تدريبات خفيفة للاعبين الذين شاركوا بشكل كامل في المباراة السابقة أمام بلاك بولز الموزمبيقي، مع التركيز على جلسات الاستشفاء والتأهيل البدني لاستعادة اللياقة البدنية.

خاض بقية اللاعبين تدريبات مكثفة تضمنت وحدات فنية وبدنية بهدف تحسين الأداء ورفع مستوى الاستعداد للمباراة القادمة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.