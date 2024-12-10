نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول بعثة الأهلي إلى مطار حمد الدولي بالدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي مطار حمد الدولي في قطر وذلك استعدادا لخوض بطولة كأس الإنتركونتيننتال في مرحلة نصف النهائي.

وينتظر المارد الأحمر الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس والتي تقام الأربعاء المقبل في دور ربع النهائي.

ولم تستطيع رابطة مشجعي الأهلي في قطر التواجد في مطار حمد الدولي وذلك بعد تشديدات أمنية قوية.

الأهلي يواجه الفائز من مباراة ديربي الأمريكيتين على ملعب 974 في قطر وذلك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي المشاركة في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيي عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، كريم الدبيس خط الوسط: محمد عبدالله، كوكا، عمرو السولية، مروان عطية، أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، عمر الساعي خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي، سمير محمد