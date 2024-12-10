الرياضة

محمد أبو الوفا: المجلس الجديد استلم المركب عمرانة.. ونجحنا بنسبة 90%

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن انتهاء ولاية مجلسه وتسليم الجبلاية إلى المجلس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.

محمد أبو الوفا: المجلس الجديد استلم المركب عمرانة.. ونجحنا بنسبة 90%

وقال أبو الوفا في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أتمنى للمجلس الجديد أن يكملوا ما بدأنا، وهم استلموا المركب عمرانة، والمنتخب على أعتاب المونديال ووصل لكأس الأمم، وكذلك المنتخبات المختلفة.

وتابع عضو اتحاد الكر السابق: الكرة النسائية وصلت لمكانة أفضل مما كانت عليه قبل مجلسنا، ولدينا فريق حاليًا ينافس في دوري أبطال إفريقيا.

وأكمل أبو الوفا: كجمهود وأن يقدم كل فرد ما عليه فراضٍ عن أدائنا بنسبة تفوق 90%، وهناك إخفاقات كنا نعمل على تداركنا وأن نقدم كل ما لدينا، والحمد لله طلعنا مستورين وراضين عن الفترة الماضية.

ووصل عضو اتحاد الكرة السابق: حال وجود أي إخفاق فهو لم يكن مقصودنا وحاولنا عمل كل شيء إيجابي للكرة المصرية، وراضٍ إلى حدما عن أداء المجلس السابق.

واختتم محمد أبو الوفا: أوجه رسالة للجمعية العمومية، وأشكرهم على اختيارنا في الفترة الماضية، وعشنا أيامنا صعبة وأيامنا قوية داخل الجبلاية، وحاولنا بقدر الإمكان أن نقدم أفضل شيء للكرة المصرية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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