لندن ـ أ.ف.ب: تنفس وست هام الصعداء بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 2-1 في ختام المرحلة الخامسة عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم. ومن شأن النتيجة تخفيف الضغوطات على مدرب وست هام الاسباني خولن لوبيتيجي الذي يواجه الاقالة بعد البداية السيئة له هذا الموسم. ورفع وست هام رصيده الى 18 نقطة في المركز الرابع عشر؛ ليبتعد عن منطقة الهبوط، في حين تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

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