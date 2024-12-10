نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم النصر السعودي يقترب من إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الدول السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قريبًا من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الواردة من السعودية، فأن ساديو ماني قرر الرحيل عن النصر خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد رغبة العالمي في بيعه.

وأشارت التقارير إلى أن الدولي السنغالي وافق على مغادرة النصر والانضمام إلى صفوف إنتر ميلان خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

