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أحمد جودة - القاهرة -

تمسك فريق هوراكان بآماله في التتويج بلقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه بلاتينسي، مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في المرحلة الـ26 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

هوراكان يتمسك بآماله في لقب الدوري الأرجنتيني بفوز صعب على بلاتينسي

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز إنديبندينتي ريفاديفا على مضيفه تيجري 2 / صفر، وإنديبندينتي على ضيفه أتلتيكو توكومان 2 / 1، وأرجنتينوس جونيورز على ضيفه سان لورينزو 1 / صفر، في حين تعادل بيلجرانو مع ضيفه إستوديانتس لابلاتا 2 / 2.

وارتدى إيريك راميريز ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (توما ألدولفو دوكو)، عقب تسجيله هدف هوراكان الوحيد في الدقيقة 78، ليقود الفريق للعودة إلى نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، التي شهدت حصوله على نقطة وحيدة فقط.

وارتفع رصيد هوراكان إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف فيليز سارسفيلد (المتصدر)، وتاليريس كوردوبا (الوصيف).

في المقابل، توقف رصيد بلاتينسي، الذي تكبد خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، مقابل 9 انتصارات والتعادل في مثلها، عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويسعى هوراكان للفوز على مضيفه فيليز سارسفيلد في المرحلة الأخيرة للبطولة، أملا في تعثر تاليريس أمام ضيفه نيولز أولد بويز، من أجل التتويج باللقب في الموسم الحالي.