نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى غربال حكمًا لمواجهة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين الطاقم التحكيمي الجزائري لإدارة مباراة الزمالك والمصري ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

وتُقام هذه المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الأحد، الخامس عشر من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيقود اللقاء الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال كحكم ساحة، ويعاونه كل من مقران قوراري كمساعد أول، وعباس أكرم زرهوني كمساعد ثانٍ، بينما تم تعيين حسام بن يحيى كحكم رابع لاستكمال الطاقم التحكيمي الجزائري.

يسعى الزمالك إلى تأكيد تصدره للمجموعة، بينما يطمح المصري إلى تحسين موقفه في جدول الترتيب لضمان الاستمرار في المنافسة على بطاقة التأهل للأدوار المقبلة



جدير بالذكر أن الحكم مصطفى غربال يعد من أبرز الحكام في القارة الأفريقية، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات المهمة على مستوى الأندية والمنتخبات.

