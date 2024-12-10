نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري لمواجهة نظيره الفريق المصري البورسعيدي، اليوم الاربعاء الموافق 11 من الشهر الجاري.



وتُلعب المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة كأس الكونفدرالية وتنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.



ويتواجد الزمالك في المركز الأول عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحل المصري في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.



وتُذاع مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره الفريق المصري عبر قنوات بي ان سبورتس.