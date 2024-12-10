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أحمد جودة - القاهرة -

كشف فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن مانويل نوير، حارس مرمى الفريق، سيغيب عن الملاعب حتى بداية العام الجديد بعد إصابته بكسر في أحد أضلاعه.

كومباني: نوير يغيب عن بايرن حتى بداية العام الجديد

ومن المقرر أن يتولى دانييل بيريتز حراسة عرين الفريق عوضا عن نوير في مباراة الفريق ضد مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء ببطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة جيلسنكيرشن، معقل فريق شالكه الألماني.

وغاب الحارس المخضرم /38 عاما/ عن فوز بايرن 4 / 2 على ضيفه هايدنهايم بالدوري الألماني (بوندسليجا) يوم السبت الماضي، في الوقت الذي كان فيه الطاقم الطبي للفريق البافاري يعمل على اكتشاف مدى إصابته، واعترف كومباني بأن أسوأ مخاوفهم قد تحقق.

وصرح كومباني في المؤتمر الصحفي الذي أجراه في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "يعاني نوير من كسر في أحد أضلاعه، لذا لن يتمكن من اللعب هذا العام، على الأرجح".

أشار كومباني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "من المهم الآن أن يتعافى، ونأمل أن نستعين به في بداية الشهر القادم. الأمر ليس سيئا حقا ولكن مع وجود الكثير من المباريات فمن المبكر للغاية التفكير في الأمر الآن".

يذكر أن بايرن يتصدر ترتيب الدوري الألماني حاليا برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه آينتراخت فرانكفورت، لكنه يحتل المركز الـ13 بترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع للتقدم للمركز الثامن في البطولة القارية من أجل التأهل مباشرة لمرحلة الأدوار الإقصائية بالمسابقة دون اللجوء لخوض الملحق، علما بأنه مازال متبقيا 3 جولات فقط على انتهاء مرحلة الدوري في البطولة.