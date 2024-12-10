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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية المنعقدة في الوقت الحالي بمشروع الهدف بمقر الجبلاية في السادس من أكتوبر.

اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

وحضر 95 ناديًا من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، من أجل التصويت على انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية، بعد ترشح قائمته منفردة.

ووصل منذ قليل، هانى أبو ريدة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الذى يقام فى مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، والتى تتضمن بند انتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة.

وفتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة، صباح اليوم الثلاثاء، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

واستمر التسجيل لمدة ساعتين، بحيث لا يتم السماح للأندية بالتسجيل بعد الحادية عشر صباحا وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لا بد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة والفوز بالتزكية.

وتشهد الجمعية العمومية اليوم انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية، وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلًا من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

