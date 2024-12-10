نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدرس مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني إمكانية التعاقد مع الإنجليزي الهداف كول بالمر لاعب تشيلسي، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

كول بالمر على رادار ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية (Fichajes - بالإسبانية) اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي النادي الملكي وضعوا كول بالمر ضمن قائمة اهتماماتهم في الميركاتو الصيفي القادم للتعاقد معه، لتدعيم صفوف الفريق.

ويرتبط الإنجليزي الشاب بالمر البالغ من العمر 22 عاما، بعقد طويل المدى مع البلوز، وينتهي التعاقد تحديدًا في يونيو 2033.

وانضم كول بالمر إلى صفوف تشيلسي عام 2023، قادما من مانشستر سيتي، بمقابل 47 مليون يورو.

ولفت النجم الإنجليزي الشاب الأنظار بشدة منذ انضمامه إلى صفوف تشيلسي في صيف 2023، حيث شارك مع البلوز في 61 مباراة، أحرز خلالهم 36 هدفا، وصنع 21 تمريرة حاسمة.