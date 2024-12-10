نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي وأرسنال يتصارعان على ضم مدافع "منافس" الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن تشيلسي الإنجليزي يسعى لتدعيم مركز خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مدافع بالميراس يقترب من الانضمام إلى البريميرليج

ووفقا لما ذكره الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج، فإن إدارة البلوز ترغب في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع البرازيلي الشاب فيتور ريس مدافع بالميراس.

ويرتبط فيتور ريس بعقد رسمي مع فريقه بالميراس البرازيلي، حتى يونيو 2028.

وأضاف بليتينبيرج، أن تشيلسي يتنافس مع أرسنال على ضم المدافع البرازيلي الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع بالميراس في المجموعة الأولى رفقة كل من، "الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي".