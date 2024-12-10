نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ومبابي في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ففي مباراة منتظرة، يواجه فريقه ليفربول نادي جيرونا في ملعب "مونتيليفي" اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتعد هذه المباراة فرصة ذهبية لصلاح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد، حيث يتصدر مهاجم الريدز حاليًا قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 49 هدف، متساويًا بذلك مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل نفس عدد الأهداف.

ومع ذلك، يتفوق صلاح على مبابي بفضل تألقه المستمر في البطولات الأوروبية مع ليفربول على مدار السنوات الأخيرة.

ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا حاليًا البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 141 هدف، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 129 هدف، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 101 هدف.

ويتصدر محمد صلاح، الذي سجل هف في النسخة الحالية من البطولة، قائمة أفضل صانعي الأهداف في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 تمريرات حاسمة، مما يعزز مكانته كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ المسابقة.

وتعتبر هذه اللحظة فارقة في مسيرة صلاح الكروية، حيث بات قريب من تجاوز العديد من النجوم اللامعين في كرة القدم الأوروبية والعالمية، وعلى رأسهم كيليان مبابي، الذي يبدو أن صلاح في طريقه للتفوق عليه مع استمرار مشواره في المسابقة.

إلى جانب صلاح، تواجد في القائمة العديد من الأسماء اللامعة مثل الفرنسي كريم بنزيما (90 هدف)، الإسباني راؤول غونزاليس (71 هدف)، الهولندي رود فان نيستيلروي (60 هدف)، وأسماء أخرى كبيرة مثل توماس مولر وزلاتان إبراهيموفيتش.

قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا

1-كريستيانو رونالدو - 141 هدف.

2-ليونيل ميسي - 129 هدف.

3-روبرت ليفاندوفسكي - 101 هدف.

4-كريم بنزيما - 90 هدف.

5-راؤول غونزاليس - 71 هدف.

6-رود فان نيستيلروي - 60 هدف.

7-أندري شيفتشينكو - 59 هدف.

8-توماس مولر - 54 هدف.

9-تيري هنري - 51 هدف.

10-فيليبو إنزاغي - 50 هدف.

11-محمد صلاح - 49 هدف.

12-كيليان مبابي - 49 هدف.

13-ألفريدو دي ستيفانو - 49 هدف.

14-زلاتان إبراهيموفيتش - 49 هدف.