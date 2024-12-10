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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم لخوض مبارياته القادمة أمام موناكو، اليوم الاربعاء الموافق 11 من الشهر الجاري.

موعد مباراة آرسنال وموناكو في دوري أبطال أوروبا

وتُلعب المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويتواجد آرسنال في المركز السابع برصيد عشر نقاط، بينما يحل موناكو في المركز السادس عشر نقاط.

وتُقام المباراة علي أرضية ملعب الإمارات، وتُذاع عبر قنوات بي ان سبورتس.