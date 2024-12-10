نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

جيرونا ضد ليفربول، الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

باير ليفركوزن ضد إنتر ميلان، الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

شاختار دونيتسك ضد بايرن ميونخ، الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لايبزيج ضد أستون فيلا، الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أتالانتا ضد ريال مدريد؛ الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريد بول سالزبورج ضد باريس سان جيرمان، الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.