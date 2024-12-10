موعد مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس والعشرون برصيد 4 نقاط حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة بينما يحتل ريد بول سالزبورج المركز الثاني والثلاثون برصيد 3 نقاط حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وخسر 4 مباريات.

تقابل باريس سان جيرمان مع ريد بول سالزبورج النمساوي في مباراتين سابقين في جميع البطولات المحلية والأوروبية وفاز باريس سان جيرمان في مباراة بينما فاز ريد بول سالزبورج في مباراة واحدة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على استاد ريد بول سالزبورج معقل سالزبورج وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج عبر قناة 2 beIN Sports وسيقوم أحمد البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.