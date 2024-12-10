تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.. موقف فينيسيوس

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان، انطلاق مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا، حيث يجمعهما لقاء قوي مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في سادس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.