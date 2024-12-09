نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد طارق سليمان يتحدث عن حظوظ بروكسي في التأهل للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم أحمد طارق سليمان حارس فريق بروكسي الذي يلعب في دوري المحترفين موسم استثنائي مع الفريق من خلال الإداء المتميز الذي يقدمه خلال المباريات التي خاضها منذ انطلاق بطولة دوري المحترفين هذا الموسم.

ويسير أحمد طارق بخطوات جيدة وتطور كبير في المستوى من خلال اداوه في حراسة مرمى بروكسي ويلقى إشادة كبيرة من الجهاز الفني وزملاوه في الفريق.

وقال الحارس الشاب في تصريحات صحفية إن الفريق يسير بخط ثابتة في دوري المحترفين بعد مرور 11 جولة.

وأضاف حارس بروكسي في تصريحات خاصة أن بروكسي هدفه المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، وهذا هو طموحنا من بداية الموسم.

وتابع، خضت 10 مباريات من إجمالي 11 مباراة، وكل المباريات قوية فدوري المحترفين هذا الموسم يتواجد فيه عدة أندية عريقة، مما يساهم في إثارة المسابقة.

يذكر أن فريق بروكسي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، من لعب 11 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر في 2، ويقوده فنيا محمد حامد.