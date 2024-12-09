نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نادي المنصورة يعلن إيقاف اللاعب عقب واقعة الاعتداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمود بسيوني رئيس نادي المنصورة إيقاف اللاعب أحمد شاهين وذلك بعد واقعة الاعتداء على مدربه علاء نوح في مباراة المقاولون العرب واستمرار عمل المدرب.

وأقيمت مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر منافسات دوري المحترفين.

الواقعة بدأت منذ قرار علاء نوح المدير الفني للفريق الأول لنادي المنصورة استبدال اللاعب بعد دقائق من نزوله بسبب عدم تنفيذ التعليمات ليدخل اللاعب في حالة انهيار.

ورفض أحمد شاهين الخروج من الملعب وسط حالة من البكاء والذهول من رد فعل المدرب لكن مع ضغط الحكم واللاعبين غادر المستديرة.

ورغم محاولة إداري المنصورة احتواء الموقف إلا أن اللاعب تحت وطأة الانهيار والحزن من التبديل اتجه للمدرب واشتبك معه بالأيدي في مشهد مؤسف ليتدخل ياسر عبد الواحد من اجل احتواء الأزمة.



وجدير بالذكر ان المنصورة استمرت سلسة هزائمه بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام المقاولون.